Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'a kayyum atandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kulübün ana sponsoru Royal Halı'nın bağlı bulunduğu NAKSAN Holding'e atanan kayyum, maddi sıkıntılar yaşayan ve ligden çekilmesi gündemde olan Gaziantep Basketbol ve Spor AŞ'de de görev yapacak.



Kulübe kayyum atanmasıyla ilgili resmi evrakın Türkiye Basketbol Federasyonuna da gönderildiği bildirildi.



Bu arada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğindeki kent protokolünün, kulübün yeni sezonda da Spor Toto Basketbol Liginde görev alması için çalışmalar yaptığı belirtildi.

