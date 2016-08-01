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Gaziantep Basketbol'a kayyum atandı

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Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'a kayyum atandı.

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Gaziantep  Basketbol'a kayyum atandı.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kulübün ana sponsoru Royal  Halı'nın bağlı bulunduğu NAKSAN Holding'e atanan kayyum, maddi sıkıntılar yaşayan  ve ligden çekilmesi gündemde olan Gaziantep Basketbol ve Spor AŞ'de de görev  yapacak.
 
Kulübe kayyum atanmasıyla ilgili resmi evrakın Türkiye Basketbol   Federasyonuna da gönderildiği bildirildi.
 
Bu arada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin  önderliğindeki kent protokolünün, kulübün yeni sezonda da Spor Toto Basketbol  Liginde görev alması için çalışmalar yaptığı belirtildi.
 

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