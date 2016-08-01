İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Basketbol
  3. Euroleague'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

Euroleague'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

Euroleague%E2%80%99de+%C5%9Fampiyonluk+favorisi+Fenerbah%C3%A7e

La Gazetta dello Sport Gazetesi, temsilcimiz Fenerbahçe'yi geçtiğimiz yıl final oynadığı Euroleague'de, bu sezonun favorisi olarak gösterdi.

Euroleague'de geçen sezon final oynayan ancak kaybeden sarı-lacivertliler bu yılın da en güçlü adayları arasında. La Gazzetta dello Sport, F.Bahçe'yi övdü.

KADROYU KORUDU

Kanarya ile ilgili bölümde "Udoh, Vesely, Bogdanovic gibi yıldızlarını NBA'e kaptırmadı. Birbirini tanıyan takımı korudu, üstüne İtalyan Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen James Nunnally'yi transfer etti. Obradovic gibi bu kupayı en çok kazanmış ve Fenerbahçe ile de buna ulaşmayı hedeflemiş bir koçları var. Çok şanslılar" ifadeleri yer aldı.

Takvim

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu! Temizlik için düğmeye basıldı

En Çok Okunanlar