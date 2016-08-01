Euroleague'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

Euroleague'de geçen sezon final oynayan ancak kaybeden sarı-lacivertliler bu yılın da en güçlü adayları arasında. La Gazzetta dello Sport, F.Bahçe'yi övdü.

KADROYU KORUDU

Kanarya ile ilgili bölümde "Udoh, Vesely, Bogdanovic gibi yıldızlarını NBA'e kaptırmadı. Birbirini tanıyan takımı korudu, üstüne İtalyan Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen James Nunnally'yi transfer etti. Obradovic gibi bu kupayı en çok kazanmış ve Fenerbahçe ile de buna ulaşmayı hedeflemiş bir koçları var. Çok şanslılar" ifadeleri yer aldı.

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