Zindan Adası filminin konusu ve oyuncuları

2010 yılında vizyona giren gerilim filmi Zindan Adası'nda Martin Scorsese. Zindan Adası'nda Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley gibi isimler yer alıyor.



İşte Zindan Adası filmiyle ilgili fragman bilgilerinde yer alan isimler:



Yıl 1954... Soğuk Savaş'ın hüküm sürdüğü dönem... Massachussets sahili açıklarındaki Zindan Adası'nda suç işlemiş akıl hastalarının tedavi edildiği bir psikiyatri hastanesi vardır. Polis Teddy Daniels ve yeni ortağı Chuck Aule, bir kadın tutuklunun kaçmanın imkansız olduğu bu hastanedeki son derece güvenlikli bir odadan esrarengiz şekilde kayboluşunu araştırmak üzere Zindan Adası'na çağrılır. Şiddetli bir kasırga nedeniyle hastayı aramaya başlayan polislerin işi zorlaşır. Karanlık komplolar, korkunç tıbbi deneyler, bastırıcı zihin kontrolü, gizli koğuşlara dair ipuçları ve söylentiler, hatta belki doğaüstü güçlere dair bir ipucu vardır ama kanıt bulunamamaktadır. Soruşturma derinleştikçe Teddy, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.



ZİNDAN ADASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR

Zindan Adası filminde Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki polis memurunun, Rachel Solando adlı bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası isimli bölgede konuşlanan Ashecliffe Hastanesi'ne soruşturma yapmak için gitmesi ve esrarengiz olaylar aktarılıyor. Burada karşılaştıkları isyan tablosu ve çığrından çıkan işler bu davayı gittikçe zora sokacak, zamanla rüya ve gerçek arasındaki sınırlar zorlanacaktır. Usta yönetmen Martin Scorsese tarafından Dennis Lehane'nin ünlü romanından sinemaya uyarlanan filmin başrolünde yönetmenin gözde oyuncularından Leonardo Di Caprio bulunuyor.