Vahiy nedir, ne demek? Allah neden vahiy göndermiştir?

Vahiy sözlükte; gizli konuşma, gönderme, emir, işaret, ilham gibi kelimelerle ifade edilmektedir. Arapça kökenli olan vahiy kelimesi, dini literatürlerde peygamberlere gönderilen her türlü söz olarak adlandırılır. Vahiy ve peygamberlik kavramları bir bütündür ve ayrılmaz.

VAHİY NEDİR?

Sözlükte; gizli konuşma, gönderme, emir, işaret, ilham gibi anlamlara gelen vahiy, “Allah Teâlâ’nın dilediği şeyleri peygamberlerine, mahiyeti bizce tam olarak bilinmeyen bir yolla bildirmesi” demektir. Vahiy bir haldir, bir yaşayıştır. Nasıl gerçekleştiğini ve niteliğini ancak onu yaşayan peygamber bilir. Vahiy, Allah’la peygamberi arasında bir sırdır. Ancak vahyin geliş şekilleri ve peygamber üzerindeki Peygamberlerin ashabına bildirmeleriyle insanlar tarafından bilinebilmiştir.

ALLAH NEDEN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?

Allah insanları uyarmak, varlığını bildirerek, onlara emir ve yasaklarını duyurmak amacıyla vahiy göndermiştir.

VAHİY ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

“Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle dilediğini vahyeder...” Buyurduğu ayeti kerimeden yola çıkarak üç çeşit vahiy olduğunu söyleyebiliriz.