Umay isminin anlamı nedir? Umay ne demek, nedir?

Umay ismi, eski Türk Devleti'nde sıklıkla kullanılan isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Türk Devleti'nde bu isim verilmesinin sebebi, Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü inanışının yaygın olmasından kaynaklıdır. Genel olarak kız çocuklarına verilen Umay isminin birçok anlamı bulunmaktadır.

UMAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Umay, birden fazla anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimlerden biridir.

Orhun Yazıtları'nda yer alan, kadınları ve çocukları koruduğuna inanılan Tanrı,

Devlet Kuşu,

Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli Tanrıça,

UMAY KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Umay, değişik anlamlara gelen ve her anlamıyla güzel bir karşılık bulan özel Türkçe isimlerden biridir. Umay ismi Kur'an'da yer almaz.