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Türk hekimleri dünyaya şifa dağıtıyor 

Türk hekimleri dünyaya şifa dağıtıyor 

Kazakistan’da anne ve babası doktor olan 21 aylık Raiyan Kaldybaye, doğumsal enzim eksikliğiyle dünyaya geldi.

ÖZLEM SÖNMEZ 

Mukopolisakkaridoz tip 1 adı verilen bu hastalık kemik gelişimini engelleyerek büyümede geriliğe, kalp yetmezliğine hatta mental bozukluklarla birlikte beyin başta olmak üzere birçok organa hasar verip yaşam kalitesini bozuyor. Başta çok pahalı bir tedavi olan enzim takviyesiyle geçici bir çözüm üretilse de Raiyan’ın yüzde 100 uyumlu kemik iliği nakliyle bu hastalıktan kurtulması gerekiyordu.

ANNE-BABA DOKTOR

Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na başvuran doktor anne-baba, İstanbul’da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi ile iletişime geçerek çocukların tedavisi için yardım istedi. Aile tetkik edildi ve 7 yaşındaki ablanın iliği Raiyan ile yüzde 100 uyumlu çıktı. Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Barış Malbora’nın yaptığı operasyonla hayata dönen Raiyan’ın 73 gün sonra yapılan kontrollerde hastalıktan kurtulduğu anlaşıldı. Dünyanın her yerinden bu tür vakalarla karşılaştıklarını belirten Dr. Malbora, “Abla uyumlu çıkmasaydı TÜRKÖK’e başvuracaktık" dedi. 

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