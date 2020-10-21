Toryum nedir, ne demek? Toryum kaynakları nelerdir?

Toryum elemeni ilk kez 1828 yılında İsveçli Kimyager Jöns Jacob Berzelius bulunmuştur. Çevreye daha az zarar vermesi bakımından ileride nükleer yakıtlar için kullanılması planlanmaktadır. Günümüzde toryum elementi ile çalışmalar devam etmekle beraber, bu madde uranyum elementinden daha fazla doğada yer almaktadır.

TORYUM NEDİR, NE DEMEK?

Toryum (Th). Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 g/mol olan, 11,7 g/mL yoğunluğunda, 1755 °C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir elementtir.

Toryum İlk kez 1828 yılında İsveçli Kimyager Jöns Jacob Berzelius tarafından keşfedildi.

Toryum yakıt döngüsünde uranyumdan daha az plütonyum ve diğer trans-uranyum elementleri üretildiğinden, toryum, nükleer santrallerin en temiz yakıtı olarak kabul edilir. Çevreye daha az zarar vermesi açısından da ileride nükleer reaktörlerde uranyum yerine kullanılması düşünülmektedir.

Toryumun nükleer yakıt olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar hâlen devam etmektedir. Ancak günümüzde toryumla çalışan ticarî ölçekli bir nükleer reaktör bulunmamaktadır.

TORYUM KAYNAKLARI NELERDİR?

Toryum tabiatta uranyumdan yaklaşık üç kat daha fazla bulunur. 2006 verilerine göre Dünya'da bilinen toplam toryum rezervinin 2,5 milyon ton olduğu ve ortalama % 6–7 civarında toryum oksit içerdiği söylenebilir.