Termal battaniye ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Termal battaniye nedir?

Termal battaniye, acil durum battaniyesi ya da ilk yardım battaniyesi olarak da adlandırılmaktadır. Küçük ve yer kaplamayan termal battaniyeler, rüzgar ve nemden kolay kolay etkilenmez. Dağcılar, acil durum, arama kurtarma ekipleri ve askerler tarafından sıklıkla kullanılır. Peki, Termal battaniye nedir, ne işe yarar? Termal battaniye özellikleri nelerdir?

TERMAL BATTANİYE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Termal battaniye, görünüşü itibariyle folyoyu andıran ince bir malzemeden oluşmaktadır. Özelliği itibariyle içerideki ısının dışarıya çıkmasını önleyen termal battaniye, kısa sürede ısı artışı sağlamaya imkan tanımaktadır. Uzmanların ilk yardım çantası içerisinde bulunmasını önerdiği bu malzeme, ebat olarak avuç içine sığacak bir yapıya sahiptir ve bir adet tablet çikolata boyutlarına ulaşmaktadır.

Vücudumuz hareket etmediğinde ve/veya çalışması azaldığında termal radyasyonla yüzde 80'e varan ısı kaybı yaşar. Termal battaniye ise yansıtıcı yapısı sayesinde bu ısı kaybını önler.

İnsan vücudu buharlaşma yoluyla da ısı kaybeder. Örneğin; soğuk ve yağışlı bir havada yaralanan bir kişinin üzerine örtülen termal battaniye vücuttaki suyun buharlaşmasını önler ve hipotermi riskini azaltır.

Ekstrem durumlar haricinde de termal battaniye soğuk ile sıcak arasındaki geçişi engelleyerek mevcut ısıyı muhafaza etmeye yarar.

TERMAL BATTANİYE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dayanıklı ve su geçirmez polietilen ya da alüminyum malzemeden yapılır.

Kızılötesi ısının %90'ını geri yansıtarak vücut ısısının korunmasını sağlar.

Rüzgardan ve nemden etkilenmez.