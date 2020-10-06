Tefekkür nedir, ne demek? Tefekkür etmenin anlamı ne?

Tefekkür etmek yaratılanları düşünmek, ders almak İslamiyet'in önemli bir parçasıdır. İslam alimleri ve filozoflar sık sık tefekkür etmenin önemini vurgulamışlardır. Tefekkür kelimesi isim olmakla beraber Türkçe'ye Arapça'dan geçmiştir. Tefekkür sözcüğünün anlamı...

TEFEKKÜR NEDİR, NE DEMEK?

Tefekkür etmek TDK sözlükte; düşünme ve düşünüş olarak açıklanmaktadır. Tefekkür Arapça kökenli bir sözcüktür.

İslam'ın önemli parçalarından biri olan tefekkür; günahlarını, mahlukları ve kendini düşünmek Allahü teâlânın yarattığı şeylerden ibret almaktır.

Tefekkür, dört türlü olur:

Allahü teâlânın mahlûklarındaki güzellik ve faydaları düşünmek, Ona inanıp Onu sevmeye sebep olur.

Onun vaat ettiği sevapları düşünmek, ibadet yapmaya sebep olur.

Onun bildirdiği azapları düşünmek, Ondan korkmaya, kötülük etmemeye, günahtan kaçmaya sebep olur.

Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah’tan utanmaya sebep olur. Allahü teâlâ, yerlerde ve göklerde bulunan mahlûkları düşünerek ibret alanları sever.