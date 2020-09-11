11 Eylül 2020 Cuma 11:53 | Son Güncelleme:
Tediye nedir? Tediye TDK kelime anlamı ne demek?
Tediye kelimesinin Türkçe'de ne anlama geldiği merak ediliyor. Türk Dil Kurumu tediye kelimesi hakkından detaylı bilgi internet sitesi üzerinden açıkladı. Tediye, ekonomi alanında kullanılan bir terimdir. Tediye nedir?
Tediye nedir, sorusu sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Tediye, ekonomik terimler arasında yer almaktadır. . Türk Dil Kurumu, tediye kelimesi anlamı hakkında açıklamayı resmi internet sitesi üzerinde bulunan çevrim içi sözlük sayfasında yaptı.
TEDİYE NEDİR?
Tediye kelimesinin dilimizde ne anlama geldiği sıkça aranan konular arasında yerini aldı. Konu hakkında açıklamayı TDK çevrim içi sözlük sayfasında paylaştı.
Bu sözcük dilimize Arapça'dan geçmiştir. Türkçe'de tediye iki şekilde kullanılmaktadır.
1. isim, eskimiş, ticaret Para vb. bir şey verme, ödeme.
2. isim, eskimiş Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme.