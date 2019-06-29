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Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum'da başladı

Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum'da başladı

22. kez gerçekleşen Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Tarihi Batı Anadolu Rallisi Hapimag Sea Garden’da start aldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 70 klasik otomobilin yarıştığı, iki gün sürecek rallinin gala gecesi ve ödül töreni 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren “MESA 50.yıl Batı Anadolu Rallisi” bugün Bodrum’un Yalıçiftlik koyunda yer alan Hapimag Sea Garden Resort’dan başladı. 70 klasik otomobilin katıldığı keyifli yarışın ilk gün finali MESA Bodrum Demirbükü Sahili’nde verilecek. 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek ve iki gün boyunca sürecek ralli, 30 Haziran tarihinde Hapimag Sea Garden Resort’da yapılacak gala gecesi ve ödül töreni ile sona erecek.

‘Spora hizmeti toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz’

Renkli görüntülere sahne olacak ralliye ilişkin açıklamada bulunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, “Ege Bölgesi’nin en büyük kapasiteye sahip olan tesisimiz; her zaman spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bunu bir toplumsal sorumluluk olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Tarihi Batı Anadolu Ralli’sine de destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Nostalji rüzgârı estirecek bu organizasyonda kesinlikle çok keyifli vakit geçireceğiz” dedi. 

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