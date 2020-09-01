Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumağın bilinmeyen faydaları!

Sumak faydalarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, gerekli bilgilere aramalarında yer veriyor. Kış mevsiminde en çok tüketilen bitkilerden biri olan sumağın solunum sistemini de rahatlattığını aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

SUMAK FAYDALARI NELERDİR?

Sumağın faydaları yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Uzmanlarca, sumağın faydaları şu şekilde sıralanmıştır;

Bağışıklığı güçlendirmeye yardım eder.

Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.

Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur.

Sumak, kan basıncını düzenler.

Kolesterol dengesini düzenler.

Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Diyabet ve obezite için etkilidir.

Damar sertliğini engeller.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sağlık açısında birçok faydası bulunan Sumak çayının için tarifi şu şekilde;

1 litre kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin ve karıştırın. Çay 10 dakika demlendikten sonra ister soğuk ister sıcak olarak tüketebilirsiniz.

Sumak çayını aknelerin tedavisi içinde kullanabilirsiniz. Bir pamuğa batırıp sivilce olan bölgeye sürdüğünüzde sivilcelerin kısa sürede iyileştiği belirtilmiştir.

Sumak çayı, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Ayrıca bu çay kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Sumak çayını kronik bir rahatsızlığınız varsa düzenli olarak tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.