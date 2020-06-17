Şanlıurfa depremi kaç şiddetinde? Şanlıurfa'da deprem mi oldu?

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi hesabından yaptığı açıklamada Şanlıurfa Hilvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 11.47'de oluşan deprem hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde.

ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi twitter hesabından Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Şanlıurfa Hilvan'da hissedilen deprem saat 11.47'de oldu. Depremin derinliği 7.66 km olarak aktarıldı.