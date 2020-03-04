Soka nedir, nasıl yapılır? İşte Soka tarifi!

Boşnak mutfağına özgü Soka’nın ana malzemesi taze süt kaymağıdır. Kırklareli mutfağında "Sütlü biber turşusu" diye isimlendirilen bu temel uygulamada peynir, dizilmiş biberlerle birlikte yoğurt gibi mayalanmasıdır. Özellikle Boşnaklar tarafından Soka ya da Arnavut biberi olarak adlandırılmaktadır. Peki, Soka nasıl hazırlanır, malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

SOKA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 kilogram soka biberi

3 litrekeçi sütü

1 kilogramkırıklı sert beyaz peynir

1/2 litresüt kaymağı

1 tatlı kaşığıtuz

SOKA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Biberlerinizin sap kısmından tohum yatağını alacak şekilde kapak gibi açın. Tohumları uzaklaştırın. İçerisindeki odacıkları ayıran kısımları bir bıçakla hafif düzleştirin.

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürün. Özellikle içinin iyice kuru olduğuna kanaat getirdikten sonra iç duvarlarına yarım çay kaşığı nispetinde tuz sepeleyin.

Biberlerinizin iç duvarlarını tuzladıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtün. En az 3-4 saat biberlerinizi tuzla yumuşatıp sokaya hazır hale gelmesi için bekletin.

Tuz yumuşayan biberlerin iç kısmında bir parça birikmesine sebep olabilir. Bu suyu boşaltıp biberleri hazır hale getirin.

Sütünüzü litre başına 1 yemek kaşığı nispetinde tuz ile kaynatın. Kullanacağınız peynir tuzluysa bu oranı biraz düşürebilirsiniz. Ardından yoğurt mayalama sıcaklığından bir tık daha ılık olacak şekilde soğumaya bırakın.

Süt mayalama sıcaklığına gelirken; bir karıştırma kabına peynirinizi alıp iyice kırıklayın. Kaymağı ekleyip malzemeyi harmanlayın.

Bu malzemeyi ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde biberlerinizin içerisine doldurun. Biberleri kuru ve temiz kavanozlara çok sıkışık olmayacak şekilde yerleştirin. Artan kaymaklı peynir parçalarını da kat aralarına serpiştirirseniz sütün mayalanması daha hızlı ve arzulanan kıvamda olur.

Mayalanma sıcaklığına gelen sütü kavanozların boğum kısmına değin ilave edin. Kapakları sıkıca kapatıp taşma yapma ihtimaline karşı bir tepsiye dizin.

Etrafını yoğurt mayalar gibi birkaç kat örtü ile sarıp sarmalayın. Sıcak havalarda bir gün yetebiliyor. Daha serin sonbahar günlerinde bir yarım gün daha uzatarak mayalanmayı tamamlayın.

Kavanozlarınızı açarak kontrol edin. Sütünüz parça parça kesmiklenerek mayalanacaktır. Tadı buruk, alışıldığın dışında gelebilir. Bu biberin etkisiyle arzu ettiğimiz lezzettir. Mayalanma gerçekleştiyse kavanozlarınızı olgunlaşmaları için buzdolabına kaldırın.

20-25 gün olgunlaşması için yeterli olacaktır. Bu sürenin sonunda sokanızı afiyetle yiyebilirsiniz.