Sivilce neden çıkar? Sivilce nasıl geçer, tedavisi nedir?

Özellikle genç kızların en büyük sorunlarından biri olan sivilce oluşumu ciltte bulunan yağ bezlerinin tıkanmasıyla beraber meydana gelmektedir. İlerleyen yaşlarda da görülen sivilceler, bazen ağrılı ve iltihaplı şekillerde de çıkabilir. Kozmetik ürünleri ya da yağlı yiyecek tüketimi ciltte sivilce oluşmasında sebep olan etkenlerden biridir.

SİVİLCE NEDEN ÇIKAR?

Akne nedenleri dendiğinde akla gelen ilk madde kullandığınız kozmetik ürünleridir. Ne kadar çok makyaj yapılırsa, cilt o kadar tıkanır. Tıkanan ve nefes almakta zorlanan cilt bir süre sonra bakteri hapsetmeye başlar ve dışa vurumu da sivilce olarak ortaya çıkar.

Sivilce çıkarma nedenleri arasında bir başka nokta ise strestir. Birçok kişi için günlük hayatta olağan görülen stres ne yazık ki sivilce çıkarmanın en temel sebepleri arasında yer alır. Gün içinde ne kadar kaygı, endişe duyuyorsak sivilce çıkarma ihtimali de o kadar yüksek.

Yüzde çıkan sivilceler vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarının doğrudan akne oluşumuna sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir. Bu bakımdan tahlilleri ve de testleri yaptırıp karaciğerinize baktırmak en kesin çözüm olacaktır.

Güneş ışığı, sivilcenin iyileşmesini kolaylaştırır. Ancak uzun süre güneşte kalmak ciltte oluşabilecek lekeri arttırır. Ayrıca terlemek, sivilcelerin artmasına neden olur.

Sık sık yüzümüzün cildine temas eden ellerin veya çeşitli elektronik cihazların varlığı cilt sağlığı için var olan en büyük tehditler arasında yer alır. Ellerimizde her yere koyduğumuz ve taşıdığımız cep telefonlarının veya dış dünya ile sürekli bağlantı halinde olan ellerimizin yüzümüze değip durması tüm mikropları ve bakterileri cildimize davet etmektedir.

Ayrıca yüz kurulamak için kullanılan havlu da yüzdeki mikropların en sık oluşum gösterdiği yerlerden bir tanesidir. Cilt uzmanları tarafından da her gün yenisi ile değiştirilmesi önerilir. Eğer aynı evde bir kaç kişi aynı havluyu kullanıyorsa bu alışkanlığa son verilmelidir. Kendi cildiniz için ayrı bir havlu kullanmaya özen göstermelisiniz.

SİVİLCE NASIL OLUŞUR?

Yağ bezlerinin büyük bir kısmı kıl köklerinin içindedir. Bu bezlerin, cilde açılan kanalları mevcuttur. Bu kanallar tıkandığında sivilceler meydana gelir. Yağ bezlerinden sebum denilen bir madde salgılanır. Yağ yapısında bir madde olan sebum cildi korur. Sebum kıl kökünden dışarıya çıkamadığı zaman birikir ve sivilce oluşumuna neden olur.

Burada biriken bu madde ölü hücrelerin atılmasını engeller ve tıkanıklığa yol açar. Bu ortam bakterilerin üremesi için çok uygun olur. Bu bakterilerin çoğalmasıyla kızarıklık, şişlik ve ağrı oluşur. İltihap meydana gelir. Bu durumun uzun sürmesi sonucu sivilce patlar ve içeriği dışarı akar.

SİVİLCE NASIL GEÇER?

Yüzde ortaya çıkan sivilcelerin pek çok nedeni olabilmektedir. Bu nedenleri bilmek, sivilcenin geçmesi için atılan ilk adımdır ve son verebilmek için yapılması gereken ilk iş nedeni bulup bu nedeni ortadan kaldırmaktır. Kişinin kendine iyi bakması, sivilce sorununu ortadan kaldırabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ne kadar bakımlı ve temiz bir yüze sahip olursanız sivilcenin ortadan kalkması da o kadar kolay olur.

Bazı ciltlerde sivilce kronik olarak yer almaktadır. Bu ciltlerin detaylı testlere girmesi önerilmektedir. Sivilceye neden olan asıl sorun ancak bu şekilde ortaya çıkmaktadır.