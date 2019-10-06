Şırdan nedir, hayvanın neresidir? Şırdan dolması nasıl yapılır?

Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Adana'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivaline katıldı. Karatay, kentin yöresel lezzetlerinden 'şırdan dolması'nın çok önemli olduğunu ancak içerdiği pirinç nedeniyle az tüketilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, “Şırdan nedir, neyden yapılır?” sorularını araştırmaya başladılar. Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Şırdan dolmasının yapılışı ve merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.

ŞIRDAN NEDİR?

Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Aynı zamanda sakatat yemeklerinden mumbar ve kokoreç gibi, Adana'da sıkça tüketilen ve Adana'nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı "şırdan dolmasıdır". Bu dolma hazırlanırken genelikle kuzunun şırdanı tercih edilir. Şekil olarak biraz sıra dışıdır. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Adana’nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı "şırdan dolması"dır.

ŞIRDAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

4 adet şırdan

3 su bardağı pirinç

3 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Şırdanları yukarıda bahsettiğimiz şekilde temizleyin. Soğanı incecik kıyın. Pirinç ve diğer malzemelerle karıştırın. Hazırladığınız bu harcı şırdanların içine doldurun. Şırdanların ağzını dikip tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın.

Pişerken çatalla kontrol edin. Pirinçler yumuşadığınızda yemeğiniz hazırdır. Üzerine bolca kimyon ve pul biber serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!