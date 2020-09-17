Simya nedir, ne işe yarar? Simyanın amaçları nelerdir?

Simya; ateş, su, hava ve toprak elementlerini kullanarak saf altın elde etmeye çalışırlar. İlk olarak, Mezopotamya ve Eski Mısır'da görülen simya, dilimize Arapça'dan geçmiştir. Simyada belirlenen temel amaç, maddeleri birbiri iler karıştırıp değiştirmektir.

SİMYA NEDİR?

Maddelerin birbirine karıştırılıp değiştirilmesini amaçlayan çalışmalara simya denilmektedir. Günümüzde mevcut bazı deney araç gereçlerin ilk hallerini simyacılar keşfetmiş ve aktif bir şekilde kullanmışlardır.

Türk ve İslam dünyasında da önemli simyacılar vardır. Simyada bilimsel herhangi bir metodun kullanılmamasından dolayı simyacılara bilim adı denilmemektedir. Gerek doğuda gerekse batıda simya önemli bir geçmişe sahiptir. Sayısız efsane ve mitin çıkmasında, simyanın da payı vardır.

SİMYANIN AMACI NEDİR?

Günümüzde modern kimya biliminin temelleri atılmadan önce varlığını sürdüren simya, maddeleri birbirine karıştırıp değiştirmeye çalışarak değerli madenlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Simya işi ile uğraşanlara simyacı denmiş olup ilk olarak Mezopotamya ve Eski Mısır'da görülmüştür.

Deneme yanılma yolu ile çalışmalar yapılmakta ve çalışmaları teorik bir temele dayandırmak mümkün değildir. Bilgi birikimlerinin oluşmamış olması ile birlikte sistematik bilgiler de içermemektedir. Ölümden sonra doğuşa inanan Mısırlılar, simyanın doğuşuna ön ayak olmuşlardır.

Ateş, toprak, hava ve su yani dört element kullanılarak, saf ve katıksız altın elde edilmeye çalışılmıştır. Modern kimyanın doğmasında, hiç kuşkusuz simyanın büyük rolü vardır. Simyacıların doğaya ve doğadaki maddelere karşı bakışları çok farklı olmakla birlikte kendilerine özgü kuramları mevcuttur.