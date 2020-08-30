Serap Çınar, Pandemi sonrası kadınlarımızın bakımları arttı

Pandemi süreci içerisinde kadınlarımız kişisel bakımlarını güzellik merkezleri kapalı olduğu için evlerinde yaptı. Bildiğiniz üzere koronavirüs salgını sebebiyle gerek kadın gerek ise erkeklerin kuaför, güzellik merkezi, spa merkezleri gibi yerlere gitmesi yasaktı. Bu dönemde bizler Serap Çınar Beauty olarak hiç durmadan siparişlerimize yöneldik diye ifade etti.

Serap Çınar Beauty yönetim kurulu başkanı Serap Çınar, Koronavirüs salgını ile birlikte kozmetik sektöründe birçok değişiklik meydana geldi. Pandemi ile birlikte kadınlar artık güzellik ürünleri seçimlerinin kendilerinin belirlediğini ve memnun kaldıkları ürünlerden asla vazgeçmediklerini belirtti. Serap Çınar Beauty markası olarak gerek tüm Türkiye’ye gerek ise birçok Avrupa ülkesine kaş saç kirpik serumlarını kargo yoluyla gönderdiklerini ifade etti. Türkiye’de çok hızlı büyüyen markaları şimdilerde yurt dışı pazarında en çok tercih edilen kaş saç kirpik serumu haline geldiklerini, sosyal medyadan özellikle müşteri memnuniyetlerinin videolarının çekip gönderildiğini ve danışanlarından canlı canlı videolardaki gelişimleri gördüklerinde büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Serap Çınar Beauty markasında birçok ürün yelpazesi yer alan, tamamen organik hiçbir şekilde yan tesiri olmayan, kaş saç kirpik serumlarında da kök olan yerde yüzde yüz sonuç veren bir marka oldu. Danışanları için vazgeçilmeyen ve çok kısa sürede sonuç veren ürünleri için özellikle ürünlerin kullanılma şekline dikkat edildikten sonra ve düzenli bakımlarını aksatmadıktan sonra örneğin uygulama yapıldığı dönemlerde kaş serumu kullanımının daha iyi sonuç verebilmesi için hiçbir şekilde kaş alımının olmaması gerektiğini uzayan kaşlarında kendi merkezlerinde uzmanlar tarafından şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de ve yurt dışında birçok franchise’lar veren ve master öğrencileri bulunan Serap Çınar markası, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Makedonya, İsviçre ve birçok Avrupa ülkelerinde çok yoğun ilgi gören bir marka haline geldi. Ürünlerimiz Ankara’da kimyagerlerimiz ve sorumlu teknik ekiplerimiz tarafından özel steril edilen laboratuvarlarımızda, 30 farklı bitkinin içeriğiyle yapılan bir serumdur. Özel bir vitamin içeriği olup hiçbir kimyasal ürün barındırmadığı gibi hamileler, emziren anneler, saç ve kaş kıranlar kullanabilmekte. Sağlık bakanlığı onaylı olup tüm testlerden geçmiştir. En büyük farkımız hiçbir yan etki yapmamasıdır. Zaten kullanan danışanlarımız gerek merkezimizde gerek evlerinde kendilerini video çekip bizlere her bir günün farkını gönderdikleri için bugüne kadar hep böyle büyüdük ve ilgi gördük diye ifade etti.

Serap Çınar kişiye özel bir hizmet verdiğini paket satışlarını tasvip etmediklerini iletti. Çünkü her bir kullanıcının kıl köklerinin farklı olduğunu ve çıkış sürelerinin aynı olmadığını söyledi. Bazı danışanları 2 ile 3 seansla birlikte tamamen sonuç aldığını ve sonrasında güzel sonuçlar olsa bile belirli aralıklarla kendi merkezlerine gidip bakımlarını yaptırdıklarını ifade etti. Nane yağı, badem yağı, argan yağlarının en saf halleriyle özel gramlarla serumlarının bağdaştırıldığını ifade eden Serap Çınar, gelen danışanlarında özel bir alerji testi uyguladığını belirtti.

Serap Çınar, Pandemi sürecinde birçok danışanlarının yanlış kaş alımından ötürü kıl kayıplarının arttığını ve hiçbir şekilde evde bile olsalar kaşlarını almamaları gerektiğini söyledi. Altın oranla özel bir alım işlemi uygulayan Çınar, serumlarının ne kadar çok kullanılsa bile hiçbir danışanına yanlış bir kaş alımı yapmaması gerektiğini önemle vurguladıklarını açıkladı. Vitaminleri kullandığı süre boyunca hiçbir şekilde kuaföre veya bakım merkezlerine gidip kaş alımlarının yapılmaması gerektiğini, çünkü alım esnasında evlerinde kendileri bile alsa kırma işlemi, inceltme, asimetrik yapının bozukluğu ile çok karşılaştıklarını ifade etti.

Koronavirüs salgını dolasıyla danışanlarının daha çok arttığını ileten Serap Çınar, Türkiye’de kendi merkezleri ile internet sitelerinde oldukça büyük bir ilgi olduğunu, Türkiye ve yurtdışındaki franchise’larından yüklü miktarlarda sipariş aldıklarını, ürünlerinin Türkiye’deki 20 ml fiyatının saç kaş kirpik vitaminin 3’ü bir arada bir vitamin olduğundan 350TL.olduğunu, yurt dışında Euro bazında olduğunu, ticari bir amaç gütmedikleri için vitamin serumunu ayrı ayrı çıkarmadıklarını, bu vitaminin kıl köklerinin en dipten beslediğini saça da sürüldüğünde çok güzel sonuçlar aldıklarını, kaş ve kirpikte de en hızlı sonuca ulaşan bir serum olduğunu söyledi