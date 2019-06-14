Şehit Eren Bülbül'e özel karne! Eren Bülbül kimdir neden öldü?

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Maçka'da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün anısına Anadolu Lisesi tarafından karne düzenledi ve annesine verildi. Bu haberden sonra "Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül neden öldü" diye internette aramaya başladı. Eren Bülbül'ün karnede yer alan devamsızlık kısmında “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı.

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü Maçka ilçesindeki evinde ziyarete gitti. Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül’e verirken, duygusal anlar yaşandı.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL NEDEN ÖLDÜ?

trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıktı.Çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit oldu. 15 yaşındaki Eren Bülbül ise PKK'lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edildi. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül hayatını kaybetti.

ŞEHİT EREN KİMDİR?

15 yaşındadır. Trabzonludur. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Arif Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi. Çok çalışkan olan Bülbül'ün küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuştu.