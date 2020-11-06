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06 Kasım 2020 Cuma 23:38 | Son Güncelleme:

Sakallı Kleopatra tutuklandı

Sakallı Kleopatra tutuklandı
DHA

Konya'daki bir üretim merkezinde süt kazanına girerek banyo yapan Emre Sayar ve o görüntüleri çekip sosyal medyadan paylaşan Uğur Turgut tutuklandı.

Konya’daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan Emre Sayar ile skandal olayı görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut tutuklandı. İfadelerinde teknedeki sıvının süt değil dezenfektan olduğunu iddia eden zanlılara hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle bin 700 lira ceza kesilmişti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de firmanın faaliyetine son vermiş ve 13 bin 934 lira idari para cezası uygulanmıştı. 

Emre Sayar, süt teknesinde böyle banyo yaptı. Uğur Turgut, skandal olayı eğlence amaçlı sosyal medyada paylaştı.

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