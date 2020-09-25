Saçkıran nedir, neden olur? Saçkıran tedavisi var mı?

Dış görünüşü oldukça etkileyen saçkıran, kişinin kirpik saç ya da kaşının belirli bölgelerinde oluşan dökülmelere verilen bir isimdir. Yapılan araştırmalar sonucunda saçkıranın 20 yaş altı kişilerde ve genellikle erkekler de daha fazla oluştuğu gözlemlenmiştir. Saçkıran nedir, neden olur?

SAÇKIRAN NEDİR, NEDEN OLUR?

Saçkıran hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir.Fakat otoimmün nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar. Sonuç olarak da bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır. Saçkıranda da bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırarak saçın uzamasını durdurur ve saç dökülmesine yol açar.

Yapılan araştırmalara göre saçkıranın genetik faktörlerle de ilişkili olduğu görülmektedir. Saçkıran olan bir ebeveynin çocuğunda bu rahatsızlığın görülme riski normal popülasyondan yaklaşık 3 ila 6 kat daha fazladır. Yine bazı hastalıklar saçkıran ile birlikte görülebilmektedir ve bu da genetik faktörlerin etkisini desteklemektedir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır;

Egzama

Kronik iltihabi tiroid hastalığı

Addison hastalığı

Sedef hastalığı

Saman nezlesi

Atopik alerjik astım

Vitiligo

Lupus

SAÇKIRAN TEDAVİSİ VAR MI?

Saçkıran tedavisi, cilt hastalıkları uzmanı tarafından planlanır. Tedavide amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak ve belirtilerin şiddetini azaltmaktır. Hafif derecede ve erken aşamadaki vakalardan bazılarında herhangi bir tedaviye gereksinim olmadan saçlar kendi kendine tekrar çıkar.

Daha ileri aşamalarda ya da ciddi belirtilerin varlığında tedavide steroid grubu ilaçlar kullanılır. Steroidler öncelikle krem formunda uygulanmaktadır. Sonraki aşamalarda duruma bağlı olarak enjektörle kafa derisine uygulanabilir. Göz çevresi uygulamalar göz sağlığı açısından riskli olabileceğinden dikkat gerektirir. Alopesi areata, steroid grubu dışında ilaçlarla ve immünoterapi adı verilen farklı bir yöntemle de tedavi edilebilmektedir