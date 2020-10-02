Rönesans nedir, ne demek? Rönesans nasıl ortaya çıktı?

Rönesans, İtalya'da ortaya çıkan bilim, felsefe ve sanat alanlarından etkisini gösteren bir dönemdir. Matbaanın bulunmasıyla beraber, bilgi kitleler halinde yayılmıştır. Bu sayede Rönesans, bilim ve teknoloji alanında ilerleme kaydetmiştir. Rönesans nedir, ne demek?

RÖNESANS NEDİR, NE DEMEK?

Rönesans, kelime anlamıyla “yeniden doğuş” demektir. Avrupa’da Orta Çağ sonrasında; siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında bir yenilenmeye gidilmiştir. 14. yüzyıl ile 17. yüzyılı kapsayan bu yenilenme süreci de Rönesans dönemi olarak isimlendirilmiştir.

RÖNESANS DÖNEMİ TARİHİ

Rönesans, toplum hayatını etkileyen tüm konularda etkisini göstermeyi başarmış bir dönemdir. Ancak bu dönemde ortaya çıkarılan sanat eserleri ve bilim alanındaki çalışmalar biraz daha dikkat çekmektedir. Özellikle Rönesans dönemi sanatçılarının hümanizm akımından etkilenmesiyle “insan” tüm düşünce yapılarında ön plana çıkarılmıştır. Bu yönüyle Rönesans dönemi insanın bir varlık olarak keşfedilme süreci olarak da kabul edilmektedir.

Rönesans dönemi etkili olduğu süreç içerisinde dünya üzerinde fazlaca değişiklik yapmış ve pek çok sonucu da beraberinde getirmiştir. Rönesans döneminin sonuçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Avrupa ülkeleri kilisenin baskısından kurtulup, modernleşme çağına geçmiştir. Kilise merkezli gelişen skolastik düşünce yapısı yıkılmıştır. Reform hareketlerine temel oluşturulmuştur. Avrupa ülkelerinde sanatı koruyan bir sınıf oluşmuştur. Ekonomi ve eğitim alanlarında yeni uygulamalara geçilmiştir. Matbaanın gelişimiyle İncil farklı dillere tercüme edilmiştir. Deney ve gözleme dayalı bilim yapılmaya başlamıştır.

RÖNESANS DÖNEMI SANATÇILARI KİMLERDİR?

Rönesans Dönemi’nin sanatçıları, yarattığı eserler ile büyük bir iz bırakmayı başarmıştır. Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, William Shakespeare ve Michel de Montaigne dönemin önemli sanatçıları arasında yer almaktadır. Bu sanatçılardan William Shakespeare ve Michel de Montaigne daha çok edebiyat alanında eserler vermiştir.

1564 ile 1616 senelerinde yaşayan Shakespeare, özellikle tiyatronun öncüleri arasında sayılmaktadır. Sanatçının yazdığı; Hamlet, Romeo ve Juliet ve Macbeth oyunları yüzyıllardır tüm dünyada oynanmaktadır. Montaigne ise edebiyatçı ve filozof olarak ün yapmıştır. Yazara ait Denemeler adlı eser günümüzde pek çok tiyatro oyununun ilham kaynağı olmayı başarmaktadır.