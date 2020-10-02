Realizm nedir, ne demek? Realizm temsilcileri kimlerdir?

Realizm kavramı Fransa'da 19 yüzyıl ortasında çıkmış akımlardan biridir. Klasisizme ve romantizme başkaldırı sonucu ortaya çıkan bu kavram yenilikçi eserler üretmeyi amaçlar. Akımın kurucu Gustave Falubert olarak gösterilir. Realizm nedir, ne demek?

REALİZM NEDİR, NE DEMEK?

Realizim, hayattaki tüm gerçekliği gözler önüne süren bir edebiyat akımıdır. Romantizme bir tepki olarak ortaya çıkan realizmde insan yaşamının gerçeklerine hikaye ve öykülerde yer vermek amaçlanmıştır. Realizim akımı, gerçekleri her şeyin üstünde görür. Realizim akımı 19. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.

Romantizm akımının aşırı duygusallığı realizm akımı ile birlikte nesnellik kazanmıştır. Realizm akımı, toplumsal sorunları tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Roman ve hikayelerde de olayların ve tasvirlerin olduğundan daha güzel gösterilmesine tepki gösterilerek realizm akımı ile tüm gerçeklerin olduğu gibi yansıtılması amaçlanmıştır.

REALİZM TEMSİLCİLERİ KİMLERDİR?

Augusto Comte’un pozitivizm düşüncesine karşı geliştirilen realizmin kurucusu Gustave Falubert’dir. Bu akım 19, uy. Avrupa’sının toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatından önemli ölçüde etkilenmiştir. 1839 yılında ortaya çıkan bu akım; toplum, saray ve saray yaşantılarını, dini konuları, seçkin kişilerin portrelerini sanatçıların eserlerinde olduğundan daha güzel gösterme çabasına karşı çıkar. Realizm akımında tüm gerçekliklerin olduğu gibi yansıtılması amaçlanıyor.

Realizmin amacı, sanatı, klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmaktır. Çağdaş eşerler üreterek konularını toplumsal sınıflar arasında seçmeyi amaçlar. Realizmin asıl amacı, günlük yaşamın ve toplumsal sınıfların bilimsel bir nesnellikle incelenmesi ve bir bilim insanının klinik bulguları gibi nesnel bir bakış açısı ile ortaya koymayı amaçlar. Realizm akımının ki başlıca temsilcileri; Coutbert, Millet, Balzac, Tolstoy ve Daumier’dir.