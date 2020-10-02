Rahman ve Rahim isimleri, kainatın yaratıcı, mutlak gücün tek sahibi yüce Allah'ın isimleri arasında yer almaktadır. O her canlı arasında ayrım yapmaksızın rızkı bol tutandır. Hz. Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin her ikisi de hem isim hem de sıfattır. Rahman ve Rahim ne demek, manası nedir?

RAHMAN VE RAHİM NE DEMEK, MANASI NEDİR?

Rahmân: Dünya hayatında, mü’min-kâfir gözetmeksizin, mahlukatın hepsine merhametle muamele eden. İsmi, insan-hayvan, mü’min-kâfir farkı gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten mânâsına gelir.

“Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran.”“Rızıkları ve her türlü iyilikleri ihsan eden.”

Rahîm: Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedî nimetler veren. Ayrıca iradesini doğru kullanan kullarına iman, ibadet, hidayet saadetini kazandıran ve onlara ebedî Cennetler hazırlayan olarak açıklanmaktadır.

“Ahiret hayatında sadece mü’minlere ihsan ve ikram eden.”