Pnömoni nedir, ne demek? Pnömoni (zatürre) belirtileri nelerdir?

Zatürre ve enfeksiyon haftalıklarından biri olan Pnömoni; üşüme, titreme, ani yükselen ateş gibi belirtiler göstermektedir. Yemekleri yemeden veya dokunmadan önce ellerimizi ve yüzümüzü yıkamamız Pnömoni de gerekli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tam olarak Pnömoni nedir?

PNÖMONİ NEDİR?

Pnömoni, veya halk arasında yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolması anlamına gelmektedir. Oldukça bulaşıcı bir hastalık olan zatürre; virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla meydana gelir. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

Hastalık her yaşta görülebilmek ile beraber, 2 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sistemi çok zayıf kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde zatürre oldukça tehlikeli hale gelebiliyor. Zatürre, daha çok kalp hastalığı ya da önceden geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ile erken doğumlarda görülüyor

PNÖMONİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Üşüme Titreme Ani yükselen ateş Öksürük İltihaplı balgam Nefes almakta zorlanma Kas ağrıları Bulantı İshal gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

PNÖMONİ'DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Özellikle burnunuza ve ağzınıza dokunduktan sonra ve yiyecekleri kullanmadan önce ellerinizi düzenli ve iyice yıkayın.

Öksürme ve hapşırma sonrası kullandığınız mendili atın ve mümkünse ellerinizi yıkayın.

Bardak veya mutfak eşyalarını başkalarıyla paylaşmayın.

Sigara, alkol vb. bağışıklık sisteminizi baskılayan ve güçsüz düşüren alışkanlıklardan uzak durun.