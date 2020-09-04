Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4517
  • 8,8172
  • 461.712
  • 1086.46
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. PLT nedir, ne demek? PLT değeri kaç olmalı?
04 Eylül 2020 Cuma 15:08 | Son Güncelleme:

PLT nedir, ne demek? PLT değeri kaç olmalı?

PLT nedir, ne demek" PLT değeri kaç olmalı"

Kanın pıhtılaşmasını sağlayarak, kanamayı önleyen küçük kan hücrelerine PLT (Trombosit) adı verilmektedir. Kemik iliği tarafından üretilen PLT'ler renksiz bir yapıya sahiptir. Kanda görülen PLT düşüklüğünün bazı sebepleri bulunmaktadır.

PLT, kanda görülen ve kemik iliği tarafından üretilen hücrelere verilen bir isimdir. PLT (Trombosit), düşüklüğü ya da yüksekliği merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanın pıhtılaşmasının sağlayan ve kanamayı önleyen PLT hücrelerinde alyuvarlardan daha küçük boyutlara sahiptirler.

PLT NEDİR?

Kelime anlamı pıhtı olan PLT (Trombosit) kemik iliği tarafından üretilmektedir. Alyuvar ve akyuvarlardan daha minik boyutlarda olan PLT trombositleri, vücudumuz için öneme sahiptirler. PLT değerlerinde yükseliş veya düşüş olduğu zaman, buna yönelik çeşitli ilaçlarla tedavi işlemi yapılabilir.

PLT DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Normal bir insan vücudunda PLT değerinin 150 bin ile 450 bin mikrolitre arasında olması gerekmektedir. 450 bin mikrolitreden daha fazla olması, PLT yüksekliği söz konusu olmaktadır. PLT değerinin 150 bin mikrolitreden az olması halinde PLT düşüklüğünün göstergesidir.

PLT YÜKSEKLİĞİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Aşırı şekilde tüketilen alkol ve siroz PLT düşüklüğünün nedenleri arasında yer alırlar.

B12 eksikliği PLT düşüklüğünün bir diğer nedenidir.

Radyoterapi ve kemoterapi tedavileri PLT düşüklüğüne neden olabilir.

Çeşitli kimyasallara maruz kalınması PLT düşüklüğüne neden olabilir.

Demir ve folat eksikliği, kansızlık durumları PLT'yi düşürebilecek etkenler arasında yer alırlar.

HIV, su çiçeği ve enfeksiyonlar PLT düşüklüğünün diğer nedenleri arasında bulunuyor.

PLT DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEPLERİ NELERDİR?

Diş eti kanaması ve burun kanamaları belirtiler arasında bulunur.

idrar ve rektum bölgesinde kanamalar yaşanması.

Şiddetli olan adet kanamaları.

Uzun süreli yaraların tekrardan kanaması durumu, PLT düşüklüğünün belirtileri içerisinde bulunabilir.

AB'den Yunanistan'a AA ekibiyle ilgili çağrı: Olayı açıklığa kavuşturun
DSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz
Kayseri Valisi'nden şaşırtan açıklama: Koronavirüs hastası 80 yaşındaki kadın 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı
G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor
Diyarbakır annelerinin eylemi ne sonuç verdi?

Diyarbakır annelerinin eylemi ne sonuç verdi?

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?

4 Eylül Cuma günlük burç yorumları ne ifade ediyor?

4 Eylül Cuma günlük burç yorumları ne ifade ediyor?

Seda Sayan: Acun Ilıcalı ilk kez duyacak, TV8'i ben alacaktım!

Seda Sayan: Acun Ilıcalı ilk kez duyacak, TV8'i ben alacaktım!