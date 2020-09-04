PLT nedir, ne demek? PLT değeri kaç olmalı?

PLT, kanda görülen ve kemik iliği tarafından üretilen hücrelere verilen bir isimdir. PLT (Trombosit), düşüklüğü ya da yüksekliği merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanın pıhtılaşmasının sağlayan ve kanamayı önleyen PLT hücrelerinde alyuvarlardan daha küçük boyutlara sahiptirler.

PLT NEDİR?

Kelime anlamı pıhtı olan PLT (Trombosit) kemik iliği tarafından üretilmektedir. Alyuvar ve akyuvarlardan daha minik boyutlarda olan PLT trombositleri, vücudumuz için öneme sahiptirler. PLT değerlerinde yükseliş veya düşüş olduğu zaman, buna yönelik çeşitli ilaçlarla tedavi işlemi yapılabilir.

PLT DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Normal bir insan vücudunda PLT değerinin 150 bin ile 450 bin mikrolitre arasında olması gerekmektedir. 450 bin mikrolitreden daha fazla olması, PLT yüksekliği söz konusu olmaktadır. PLT değerinin 150 bin mikrolitreden az olması halinde PLT düşüklüğünün göstergesidir.

PLT YÜKSEKLİĞİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Aşırı şekilde tüketilen alkol ve siroz PLT düşüklüğünün nedenleri arasında yer alırlar.

B12 eksikliği PLT düşüklüğünün bir diğer nedenidir.

Radyoterapi ve kemoterapi tedavileri PLT düşüklüğüne neden olabilir.

Çeşitli kimyasallara maruz kalınması PLT düşüklüğüne neden olabilir.

Demir ve folat eksikliği, kansızlık durumları PLT'yi düşürebilecek etkenler arasında yer alırlar.

HIV, su çiçeği ve enfeksiyonlar PLT düşüklüğünün diğer nedenleri arasında bulunuyor.

PLT DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEPLERİ NELERDİR?

Diş eti kanaması ve burun kanamaları belirtiler arasında bulunur.

idrar ve rektum bölgesinde kanamalar yaşanması.

Şiddetli olan adet kanamaları.

Uzun süreli yaraların tekrardan kanaması durumu, PLT düşüklüğünün belirtileri içerisinde bulunabilir.