Penisilini kim buldu, ne zaman? Penisilini icat eden kişi kimdir?

Penisilinin kim tarafından bulunduğu merak edilen konular arasında yer aldı. Dünya tarihinde büyük çığır açan penisilin, antibiyotik olarak kullanılmıştır. Penisilin tesadüf olarak bulunmuştur . Çeşitli hastalıkların tedavisinde etkili olan penisilinin kim tarafından bulunduğu ve detaylı bilgiyi sizin için derledik.

PENİSİLİNİ KİM BULDU?

Penisilin, 1928 yılında Londra'da Alexander Fleming tarafından Penicillium notatum adlı küfte keşfedilen antibiyotiktir. İlk olarak 1911 yılında bir İskandinavyalı tarafından tanımlanmış olmakla beraber o yıllarda iyileştirici gücü bilinmemekteydi. 1945 yılında Fleming'le birlikte Nobel Ödülünü kazanan Oxfordlu Florey ve Chain, penisilinin kitle halinde elde edilebilmesini temin etmişlerdir.

PENİSİLİNİN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR NELERDİR?

Anjin, bakteriyel zatürreler, akciğer absesi, mesane ve böbrek iltihaplarının bir kısmı, prostat iltihabı, iltihaplı cilt yanıkları, farenjit, göziçi iltihabı, kemik iltihapları, orta kulak iltihapları, meme iltihabı, beyin absesi, menenjit, kan zehirlenmeleri (sepsisler), laranjit.

Son yıllarda beta laktamaz enzim üreten bakterilerin penisilinlere karşı oluşturduğu direnci kırmak için yapılan çalışmalar başarıya ulaşmıştır. Hâlen bu problem ampisilin ile bunun yarısı oranında Sulbaktam maddesi kombine edilerek ve amoksisilin ile bunun dörtte biri oranında klavulanik asit tozu olan potasyum klavulanat kombine edilerek çözülmüştür.