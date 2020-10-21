Pedagoji nedir, ne demek? Pedagoji hangi alanlarda çalışır?

Pedagoji davranış bozukluklarını incelemektedir. Türkçe'ye Fransızca'dan geçen kelimelerden biri olan pedagoji, Türk Dil Kurumu (TDK), resmi sitesinde eğitim bilimi olarak ifade edilir. Kendi arasında farklı alanlara ayrılan pedagoji hakkında bilgiler...

PEDAGOJİ NEDİR, NE DEMEK?

Pedagoji veya çocuk bilimi, çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bilim dalıdır. Eğitim bilimi olarak da adlandırılır. Pedagojinin ilgi sahası, yeni doğan ile yetişkin arasındaki çocuktur.

Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş ve/fakat 19. yüzyıl sonlarında ayrı bir alan haline gelmiştir.

PEDAGOJİ NEYLE UĞRAŞIR?

Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,