21 Ekim 2020 Çarşamba 17:22 | Son Güncelleme:
Pedagoji nedir, ne demek? Pedagoji hangi alanlarda çalışır?
Pedagoji kelimesi, Fransızca'dan dilimize geçen ifadelerden biridir. Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan bilgide eğitim bilimi olarak adlandırılır. Pedagoji kendi alanından dallara ayrılmaktadır. En bilineni ise eğitim pedagojisidir.
Pedagoji davranış bozukluklarını incelemektedir. Türkçe'ye Fransızca'dan geçen kelimelerden biri olan pedagoji, Türk Dil Kurumu (TDK), resmi sitesinde eğitim bilimi olarak ifade edilir. Kendi arasında farklı alanlara ayrılan pedagoji hakkında bilgiler...
PEDAGOJİ NEDİR, NE DEMEK?
Pedagoji veya çocuk bilimi, çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bilim dalıdır. Eğitim bilimi olarak da adlandırılır. Pedagojinin ilgi sahası, yeni doğan ile yetişkin arasındaki çocuktur.
Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş ve/fakat 19. yüzyıl sonlarında ayrı bir alan haline gelmiştir.
PEDAGOJİ NEYLE UĞRAŞIR?
Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,
- Eğitim
- Okullarda eğitim süreçlerini çocukların maksimum öğrenmesine göre programlamak
- Eğitim sürecinde yapılan yanlışlıkları gidermek
- Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri
- Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocuklara yardımcı olmak
- Okullarda disiplin kurulu danışmanlığı
- Öğrenme ve dikkat eksikliği
- Zeka geriliği ve/veya üstün zeka sonucu uyum problemleri
- Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar
- Zeka engelli çocuklar rehabilitasyonu
- Aile danışmanlığı
- Anne-çocuk ilişkileri
- Çocuk terbiyesine yönelik destek programları
- Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemlerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane ve çocuk kliniklerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.