Payidar nedir? Payidar kalmak ne demek?

Payidar, okuduğumuz kitaplar, gazeteler ve televizyon programlarında sıkça yer almaktadır. Kelimeyi gören vatandaşlar Payidar'ın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Farsça'dan Türkçe'ye geçen Payidar kelimesinin manasını sizler için derledik.

PAYİDAR NEDİR?

Payidar kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından paylaşıldı. TDK, resmi sitesinde kelimelerin anlamlarını ve yazılışlarını yayınlıyor.

Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan anlamlarına geliyor.

"Böyle bir siyaset, sabit ve payidar bir membadan çıkar.

PAYİDAR KALMAK NE DEMEK?

Payidar kalmak; yok olmamak, yaşamak manasına geliyor.

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.