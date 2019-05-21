Özgün Aydın kimdir? Güldür Güldür oyuncularından Özgün Aydın neden ceza aldı?

“Özgün Aydın kimdir?” sorusu araştırılıyor. Güldür Güldür oyuncularından Özgün Aydın neden ceza aldı? Ünlü isim Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın" dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu açıklandı.

ÖZGÜN AYDIN NEDEN CEZA ALACAK?

Kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor.

YUMRUKLAMIŞ, TEKME ATMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ

Özgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın" dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu belirtildi.

ÜÇ POLİS MEMURU MÜŞTEKİ

Özgün Aydın'ın, ekip otosundayken de polis memurlarına hakaret ettiği ifade edilen Özgün Aydın'ın arkadaşları olan diğer şüpheliler Elif Ç. ve Tamer Y.'nin da görevini yapan polislere zincirleme şeklinde hakaret ettiği kaydedildi.

19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Polis memurları T.Ö., O.K. ve O.B.'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Özgün Aydın'ın "kamu görevlisine karşı zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 3 kez, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 2 kez, "kamu görevlisini tehdit" suçundan 2 kez olmak üzere toplam 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İKİ ARKADAŞINA DA DAVA AÇILDI

Diğer şüpheliler Tamer Y. ve Elif Ç. için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

ÖZGÜN AYDIN KİMDİR?

Özgün Aydın, 6 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2006 – 2009 yılları arasında Ankara'da "Öteki Tiyatro" ve "Tiyatro Oyunbaz" tiyatro guruplarında çalıştı.

2009 yılında İstanbul'a giderek önce Duru Tiyatro, Tiyatro Dan ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda görev aldı.

Levent Kırca'nın Olacak O Kadar TV Programı'nda sunucu ve oyuncu olarak çalıştı.

2010 yılında Oğulcan Kırca'nın yönetmenliğini yaptığı ve senaristliğini Oğulcan Kırca ile Tekin Duman'ın yaptığı "Son İstasyon" adlı sinema filminde Levent Kırca, Başak Daşman, Suna Selen ile beraber rol aldı.

2012-2013 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu.

"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Dilşah Demir, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

2014 yılında senaryosunu Alper Kul'un Ali Kobanbay ile birlikte yazdığı "Olur Olur!" adlı sinema filminde Alper Kul, Onur Buldu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Yılmaz Gruda, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

Tiyatro Oyunları :

2010 - Bunu Yapan İki Kişi - Tiyatro Grubu

2009 - Bir Karşılaşma Bir Nedir - Tiyatro Oyunbaz

2008 - Şah Mat - Duru Tiyatro

2007 - Çıkışyokland Cumhuriyeti - Öteki Tiyatro

2006 - Belgelerle Kurtuluş Savaşı - Öteki Tiyatro

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Olur Olur! (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - BKM Güldür Güldür (Mustafa) (TV dizisi)

2010 - Son İstasyon (Özgür) (Sinema Filmi)

2009 - Olacak O Kadar (Sunucu) (TV dizisi)

2006 - Kod Adı (TV dizisi)

2005 - Ne Seninle Ne Sensiz (TV dizisi)

2005 - Karanlıktaki Umut (Umut) (TV dizisi)

2005 - Kaleiçi (TV dizisi)

2005 - Emret Komutanım (TV dizisi)

2002 - Koçum Benim (TV dizisi)

2002 - Canım Kocacığım (TV dizisi)

2000 - Bizim Evin Halleri (TV dizisi)