Optimizasyon ne demek, nedir ? Optimizasyon TDK kelime anlamı

Optimize etmek kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Matematiksel ve isim olarak kullanılan bu kelime dilimize Fransızca'dan geçmiştir. İş hayatında birçok sektörde kullanılan optimazsyon kelimesi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

OPTİMİZASYON NE DEMEK?

Bilgisayar veya cep telefonlarında sıklıkla karşılaştığımız kelimeler arasında optimizasyon sözcüğü yer almaktadır.Fransızca optimisation kelimesinden dilimize kazandırılan bu sözcük, TDK'da "uygun hale getirmek, en iyi şekilde kullanmak" gibi ifadelerde kullanılır.

VİKİPEDİ SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Matematikte matematiksel programlama, eniyileme ya da optimizasyon terimi; bir gerçel fonksiyonu minimize ya da maksimize etmek amacı ile gerçek ya da tam sayı değerlerini tanımlı bir aralıkta seçip fonksiyona yerleştirerek sistematik olarak bir problemi incelemek ya da çözmek işlemlerini ifade eder.