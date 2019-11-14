Evlerini basıp katliam yaptı!

İzmir Kiraz’a bağlı kırsal Çayağzı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Murat Akkeçe, iddiaya göre dün sabah amcasının oğlu İbrahim Akkeçe’nin evine gitti. Murat Akkeçe’nin kapıyı yumruklaması üzerine İbrahim ve Döndü Akkeçe çifti panikle kapıya çıktı. Bu sırada saldırgan belindeki tabancayı çıkarıp, kuzeni ve eşine kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları KemalAkkeçe, Murat Akkeçe’yi elinde silahla görünce kaçmaya başladı.

ÇOCUĞA DA ACIMADI

Eli silahlı cani, 16 yaşındaki çocuğu da tabancayla vurarak, öldürdü. Saldırgan, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyarak olay yerine gelen diğer amcasının oğlu Erol Akkeçe’yi de kendisini gördüğü gerekçesiyle katletti. Saldırgan daha sonra elindeki tabanca ve tüfekle jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan Murat Akkeçe’nin “İbrahim, eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim” dediği öğrenildi. Katil zanlısının ifadesinin ardından eşi İ.A. da gözaltına alındı.