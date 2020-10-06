Müphem ne demek, nedir? Müphem TDK anlamı ne?

Müphem, dilimize Arapça'dan geçen ifadelerden biridir. Arapça'da bulunan mubhem dilimize müphem şeklinde aktarılmıştır. Müphem, Türk Dil Kurumu (TDK), internet sitesi üzerinde ne anlam ifade ettiği detaylı olarak açıklanmıştır. Cümlelerde zarf olarak kullanılan müphemin anlamı...

MÜPHEM DEMEK, NEDİR?

Müphem kelimesi Arapça kökenlidir ve mubhem sözcüğünden Türkçe'ye aktarılmıştır. Sıfat ve zarf olarak iki kullanım şekli vardır.

Müphem ‘belirsiz’ anlamına gelmektedir. Herhangi bir durumun ya da kişinin davranışlarının belirsiz olduğunu anlatmaya çalışan bir sözcüktür.

Türk Dil Kurumu müphem sözcüğünü şu şekilde açıklamıştır:

1. sıfat Belirsiz:

"Akşamları başında müphem bir hararet, oysa elleri ayakları buz." - Attila İlhan

2. zarf Açık ve belirgin olmaksızın:

Müphem konuşuyor.