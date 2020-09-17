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17 Eylül 2020 Perşembe 11:14 | Son Güncelleme:

Münevver ne demek? Münevver TDK anlamı nedir?

Münevver ne demek" Münevver TDK anlamı nedir"

Münevver, kitaplarda sıkça karşılaştığımız sözcükler arasındadır. Arapça bir kelime olan münevver, dilimizde sıfat olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), münevver kelimesinin anlamı hakkında açıklık getirmiştir.

Münevver kelimesi dilimize Arapaça'dan dahil olan sözcükler arasında yer almaktadır. Sıfat olarak kullanılan münevver sözcüğünün manası Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında yayınlanmaktadır. Münevver ne demek?

MÜNEVVER TDK ANLAMI NEDİR?

Münevver sözcüğü hakkında detaylı bilgi almak isteyen kimseler TDK sözlüğe bakıyor.

Türk Dil Kurumu (TDK), münevver kelimesine iki şekilde yer vermiştir.

1. sıfat, eskimiş Aydın:

"Ustanın kendisini küçük burjuva münevveri diye aşağılık görmesinin acısını çıkarıyor."

2. sıfat, eskimiş Aydınlatılmış.

VİKİPEDİ MÜNEVVER KELİMESİ

Entelektüel, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Entelektüel kelimesinin kökeni Latince intellectus sözcüğüne dayanır ve günümüzde genellikle şu anlamlardan birinde kullanılır.

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