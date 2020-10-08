Mide fıtığı nedir, neden olur? Mide fıtığı belirtileri nelerdir?

Kabızlık, sık sık düzensiz beslenme ve kasların yaşlılık sebebiyle zayıflaması mide fıtığının sebepleri arasında verilmektedir. Genel olarak her yaş aralığında görülebilen mide fıtığı daha çok 50 yaş ve üzeri kişilerde meydana gelmektedir. Çok ağır işler yapmakta mide fıtığına neden olabilmektedir.

MİDE FITIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

her yaşta görülebilen, ancak yaygın olarak 50 yaş üstü insanlarda meydana gelen bir hastalıktır. Mideyi yemek borusuna bağlayan üst kısımda bulunan kasların erimesi sonucu midenin yemek borusuna sarkmasıyla oluşur. Midenin üst kısmında bulunan kasların genişlemeye ve zayıflamaya yatkın olması değişik tetikleyicilerle birlikte mide fıtığına neden olur.

Genel anlamda açıklamak gerekirse bu hastalık diyaframın zayıf kalmasıyla ortaya çıkar. Bunun da birçok etkeni olabilir. Düzensiz beslenme sonucu sürekli kabız olmak veya obezite, yaşlanmadan dolayı kasların zayıflaması, vücudun genetik yapısı, sinir ve stres, sigara kullanımı gibi faktörler mide fıtığının tetikleyicisi olabilmektedir. Bunun yanında gebelik ve çok ağır işlerde çalışmak da mide fıtığına sebep olabilir. Mide fıtığının hayati bir tehlikesi yoktur ve günlük hayatımızı çok fazla etkilemez. Ancak bazı hastalarda orta veya ileri derecede reflüye neden olabilir. Reflü hastalarının yarısına yakınında mide fıtığı görülmektedir.

MİDE FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide fıtığı başlangıçta genel olarak bir belirti vermemektedir. Belirti verdiği durumlarda ise midede eğilme, ağır kaldırma veya tuvalet düzensizlikleri sebebiyle oluşan basınç sebebiyle göğüs kemiği arkasında yanma ve ekşime meydana gelebilir. Mide fıtığı hastalığının seviyesine göre de belirtiler değişiklik gösterir. Başlangıç seviyesinde hastalık belirgin bir belirti ortaya çıkarmazken, orta ve ileri düzeyde ciddi sorunlar meydana gelebilmektedir.

Göğüs kemiğinin arka tarafında yanma, ekşime veya ağza aniden gıda atıklarının gelmesi, boğaza doğru ilerleyen ağrı ve geceleri aniden başlayan öksürük nöbetleri mide fıtığı belirtileridir.

Paraösefagal mide fıtığı ve kayma tipi mide fıtığında yemek yedikten bir süre sonra aşırı doyma hissi ve yutkunurken zorlanma gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bazı paraösefagal mide fıtığı hastalarında mide kanaması veya kahve telvesi şeklinde kan kusma meydana gelebilir. Böyle durumlarda acil cerrahi müdahale gerekmektedir ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.