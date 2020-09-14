Mesken nedir, ne demek? Mesken ne anlama geliyor?

Mesken kelimesinin Türkçe'de ne anlama geldiği öğrenilmek isteniyor. Kitap, gazete veya televizyon programlarında mesken sözcüğü sıkça kullanılıyor. Kelimeyi cümle içinde kullanmak isteyen fakat ne anlama geldiğini bilmeyen kimseler bulunuyor. Mesken kelimesinin anlamını sizin için derledik.

MESKEN NEDİR, NE DEMEK?

Kişi ya da kişilerin herhangi bir yerde ikamet ettiği konutlara mesken sözcüğü kullanılmaktadır. Mesken özellikle devlet kurumları bünyesinde konutlar resmi olarak kayda geçirirken kullanılır. Aynı zamanda belli başlı bazı yazılı kaynaklarda da karşımıza çıkmaktadır.

‘’Bu acayip meskeninde yaz kış kalıp kepeneğe sarılmış otururdu."