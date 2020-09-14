  • $7,4967
  • 8,9123
  • 471.582
  • 1106.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Eylül 2020 Pazartesi 16:09 | Son Güncelleme:

Mesken nedir, ne demek? Mesken ne anlama geliyor?

Mesken nedir, ne demek" Mesken ne anlama geliyor"

Mesken dilimize Arapça'dan geçen kelimelerden bir tanesidir. Mesken, günlük hayatımızda sıkça bahsettiğimiz ifadelerden olmakla beraber, Türkçe'de isim olarak kullanılmaktadır. Mesken nedir, ne demek?

Mesken kelimesinin Türkçe'de ne anlama geldiği öğrenilmek isteniyor. Kitap, gazete veya televizyon programlarında mesken sözcüğü sıkça kullanılıyor. Kelimeyi cümle içinde kullanmak isteyen fakat ne anlama geldiğini bilmeyen kimseler bulunuyor. Mesken kelimesinin anlamını sizin için derledik.

MESKEN NEDİR, NE DEMEK?

Kişi ya da kişilerin herhangi bir yerde ikamet ettiği konutlara mesken sözcüğü kullanılmaktadır. Mesken özellikle devlet kurumları bünyesinde konutlar resmi olarak kayda geçirirken kullanılır. Aynı zamanda belli başlı bazı yazılı kaynaklarda da karşımıza çıkmaktadır.

‘’Bu acayip meskeninde yaz kış kalıp kepeneğe sarılmış otururdu."

<p>Hava Kuvvetleri Komutanlığının gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve ka

MSB paylaştı! ASELPOD görüyor, TSK vuruyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MasterChef'te şaşırtan eleme! Macerası bir hafta sürdü...

Ağrı'daki ayçiçeği bereketi mevsimlik işçilerin gelir kapısı oldu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.