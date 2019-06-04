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04 Haziran 2019 Salı 11:04 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 11:04

Mersin'de bir kadın sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'de bir kadın sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Emel Yalçın (62), tartıştığı Bektaş C. (57) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Bektaş C., daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Emel Yalçın ile barışmak için Tekeliören Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bektaş C., Emel Yalçın'ı bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine çağırılan jandarma ve sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaçan zanlıyı arıyor.

(DHA)

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