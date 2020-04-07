Mahlep nedir, ne işe yarar? Mahlebin faydaları nelerdir?

Mahlep ne işe yarar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandil simidi yapımında kullanılan mahlep ülkemizde Tokat, Amasya ve Mardin’de yetiştiriliyor. Berat Kandili vesilesiyle, kandil simidi yapımı için araştırma yapan vatandaşlar tarafından mahlep nedir? sorusu gündeme geliyor. Potasyum bakımından zengin olan mahlep aynı zamanda bağışıklığın güçlendirilmesinde de büyük rol oynuyor. Mahlebin faydaları ile ilgili daha detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MAHLEP NEDİR?

Kandil simidinin içerisine eklenen mahlep ağaç ve çalı karışımıdır. Mahlep Arapça bir kelime olup 'tatlı kokulu' veya 'parfüm kralı' anlamına gelmektedir. Kirazın yabani türü olan mahlebin beyaz ve siyah olmak üzere iki türü mevcuttur. Siyah mahlep Acanthaceae familyasına ait olup 30–65 cm yüksekliğinde bir bitkidir. Sudan’da önemli bir tıbbi bitki olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde de Tokat, Amasya ve Mardin’de görülmektedir.

Mahlep, Türkiye’de gıda endüstrisinde faydalanılan önemli ürünler arasında yer alıyor. Mahlebin çekirdekleri tatlı ve hoş kokulu sabit yağ içermektedir. Kozmetik sanayinde deodorant ve losyonların üretiminde kullanıldığı; ağrı kesici ve diyareyi azaltmada ise önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Görünüş itibariyle genellikle badem ile karıştırılır.

MAHLEBİN FAYDALARI

Toz haline getirilen mahlep süt ile karıştırılarak tüketilebiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde gelişim çağındaki çocukların tüketmesi oldukça faydalı olacaktır. Mahlebin faydaları şu şekilde;

-İdrar söktürücüdür.

-Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.

-Astıma iyi gelir.

-Bal ile karıştırılıp tüketildiğinde boğazda biriken mikropları öldürür ve balgam sökücü olarak kullanılır.

-Prostat büyümesini engellemeye yardımcıdır.

-Midede hazımsızlık ve gaz problemlerinde etkilidir.

-İçerisinde bulunan yoğun potasyum sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

-Baş ağrısının etkilerini önler.

-Göğüs sıkışması ve nefes darlığına karşı etkilidir.

-Vücudu toksinlerden arındırarak karaciğeri temizler.

-Güçlü antioksidan özelliği sayesinde kolesterolü önler ve damar tıkanıklığına iyi gelir.