Limni Adası nerede? Limni Adası'na nasıl gidilir?

Limni Adası, günümüzde turistik bir ada olarak değer görmektedir. Gökçeada'nın güneybatısında yer alan Limni Adası ile ilgili arkeolojik çalışmalar sonucunda adanın tarihinin M.Ö 5000 yıl öncesine kadar dayandığı bildirilmiştir. Çeşitli devletlerin himayesine giren Limni Adası ilk olarak Persler tarafından kullanılmıştır.

LİMNİ ADASI NEREDE?

Ege denizinin kuzey kesiminde Çanakkale Boğazı’na 61 km. uzaklıkta yer alır. 476 km2 genişliğinde olup kıyı uzunluğu 259 kilometreyi bulur. Genellikle düz bir arazi yapısı olan adanın en yüksek noktası 430 metredir (Skopia tepesi). Bugün Lemnos / Limnos adıyla anılan ada Türk kaynaklarında İlimli, Limoz, Limnoz, Ortaçağ İtalyan kaynaklarında ise Stalimene şeklinde geçer. Adayı antik dönemden beri meşhur yapan en önemli özelliği, tedavi edici olduğuna inanılan ve Osmanlı belgelerinde “tîn-i mahtûm”, Batı eserlerinde “terra Limnia, terra sigillata” adı verilen bir çeşit toprağın çıkarıldığı yer olmasıdır.

LİMNİ ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Haftada her gün Midilli, Sakız, Sisam ve Kavala'dan, haftada birkaç gün ise Pire, Selanik, Dedeağaç ve Rafina'dan feribot ve deniz otobüsü (hydrofoil) seferleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Atina ve Selanik üzerinden havayolu ile de ulaşılabilmektedir adaya. Avrupa'dan da doğrudan charter uçuşları vardır.Şu anda Çanakkale'den Limni adasına düzenli seferler başlamıştır. Son zamanlarda Gökçeada'nın Uğurlu kasabası - Gizli Liman ile Limni adası arasında da feribot seferleri yapılması için planlar yapılmaktadır.