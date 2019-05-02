Leonardo da Vinci kimdir? İşte Leonardo da Vinci'nin hayatı ve eserleri

“Leonardo da Vinci kimdir?” sorusu merak ediliyor. Leonardo da Vinci’nin hayatı ve eserleri araştırılıyor. Tarihte önemli bir yere sahip olan Leonardo da Vinci Rönesans döneminin önde gelen isimlerindendir. Ünlü isim ölümünün 500. yıl dönümünde dünya genelinde anılıyor. İtalyan ressamın "insanlık tarihinin en başarılı tablosu" olarak gösterilen en önemli eseri Mona Lisa olarak bilinir. Da Vinci, 1503 tarihinde "sfumato" tekniğiyle yaptığı 77x53 cm büyüklüğündeki tabloyu, yapım aşamasında hiç yanından ayırmayarak, gittiği her yere götürdü. Piramit ve geometrik şekillerin kullanılmasıyla oluşan tablodaki kadın yüzünün nasıl bir duygu ifadesi içerdiği halen tartışılıyor.

LEONARDO DA VİNCİ’NİN HAYATI

Avrupa kültürünün altın çağı olan Rönesans döneminin (15. ve 16. yüzyıl) önde gelen isimlerinden Leonardo da Vinci ölümünün 500. yıl dönümünde anılıyor.

İtalya'nın Floransa kenti yakınlarındaki Anchiano köyünde 15 Nisan 1452 tarihinde dünyaya gelen Da Vinci, en çok ressam kimliğiyle tanınsa da aynı zamanda astronom, matematikçi, heykeltıraş, filozof, mimar, mühendis ve bilim insanı olarak yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Kariyerinin neredeyse tamamını İtalya'da yapan Da Vinci, daha sonra bu ülkede kendisine gereken değerin verilmediğini düşünerek, dönemin Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetiyle 64 yaşında Amboise'ye taşınmış ve hayatının son yıllarını buradaki Clos Luce Kalesi'nde geçirmişti.

Da Vinci, Fransa'ya giderken kendisinin en çok sevdiği 3 eserini (Mona Lisa, Kayalıklar Bakiresi, Meryem ve Çocuk İsa Azize Anna ile) yanında götürürken, bu eserler bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

Mattarella ve Macron, Da Vinci için bir araya geliyor

Bıraktığı eserleriyle evrensel bir deha olarak tüm dünyadan saygı gören Da Vinci, ikili diplomatik ilişkilerinin en zorlu olduğu bir dönemde İtalya ve Fransa Cumhurbaşkanlarını da bir araya getiriyor.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ölümünün 500. yıl dönümünde Leonardo da Vinci'nin Clos Luce Kalesi'ndeki mezarını birlikte ziyaret edecek. Burada düzenlenecek törende İtalyan mimar Renzo Piano ve Fransız astronot Thomas Pesquet de konuşma yapacak.

İlk olarak 2018'de yaşanan düzensiz göçmen olaylarıyla arası açılan Fransa ve İtalya ilişkileri, daha sonra İtalya'da hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin Fransa'daki Sarı Yelekliler'in eylemlerine açık bir destek vermesiyle diplomatik krize dönüşmüştü.

Ayrıca İtalya'daki diğer hükümet ortağı Lig Partisinin milletvekilleri, kendisinden önceki sol hükümetin Paris'teki Louvre Müzesi'nin hazırladığı büyük sergi için Da Vinci'nin İtalya'daki tüm önemli eserlerini ödünç verme kararına da büyük tepki göstermişti.

Mattarella ve Macron, 2. Dünya Savaşı'nın ardından İtalya ve Fransa'nın en derin diplomatik krizini yaşadığı bir dönemde bir araya gelecek.

Öte yandan, Da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü dolayısıyla başta Toscana bölgesi ve Floransa kenti olmak üzere İtalya genelinde de çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak.

LEONARDO DA VİNCİ’NİN EN ÖNEMLİ ESERLERİ

İtalyan ressamın "insanlık tarihinin en başarılı tablosu" olarak gösterilen en önemli eseri Mona Lisa olarak bilinir. Da Vinci, 1503 tarihinde "sfumato" tekniğiyle yaptığı 77x53 cm büyüklüğündeki tabloyu, yapım aşamasında hiç yanından ayırmayarak, gittiği her yere götürdü. Piramit ve geometrik şekillerin kullanılmasıyla oluşan tablodaki kadın yüzünün nasıl bir duygu ifadesi içerdiği halen tartışılıyor.

Milano Dükü Lodovico Sforza'nın talebi üzerine Da Vinci yaptığı "Son Akşam Yemeği" (1495-1498), Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinde önce yediği son akşam yemeğini anlatır. Milano'daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi'nde bulunan boyutu 4,5x8,8 metre olan dünyaca ünlü fresk, İsa'nın havarileriyle birlikte yemek yiyip, şarap içerken tasvir edilmesi sebebiyle Hristiyan dünyasında uzun yıllardır tartışma konusu olagelmiştir.

Da Vinci'nin "Beşaret" adlı tablosu İncil'den esinlenerek yapılan bir tablo olup, Cebrail meleğinin Meryem Ana'nın karşısında diz çökerek bir haberi müjdelemesini içerir. Tablo Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sergilenmektedir.

Anatomi alanında da çalışmalar yapan ve insan kadavralarını inceleyen Da Vinci, "Vitruvius Adamı" adını verdiği çizimiyle insan vücudunun oranlarını ön plana çıkarmıştır. 1492'de yapıldığı tahmin edilen çıplak erkek figürü olan Vitruvius Adamı Venedik kentindeki Akademi Galerisi'nde sergileniyor.