Kuruluş Osman Samsa kimdir? Kuruluş Osman'ın Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün kimdir?

Kuruluş Osman Samsa kimdir? merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde geri sayım sona eriyor. Kuruluş Osman karakterleri ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Samsa Çavuş da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Samsa Çavuş'u canlandıran isim İsmail Hakkı Ürün oluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde ismi geçen ve Kuruluş Osman'da da yer alan Samsa Çavuş'u canlandıran İsmail Hakkı Ürün hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

KURULUŞ OSMAN SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR?

Samsa Çavuş hem Ertuğrul bey zamanında hemde Osman bey döneminde yaşamış tarihi bir karakter ve kahramandır. Bamsı ve Abdurrahman Alp gibi hem Ertuğrul bey ile omuz omuza savaşan Samsa Alp hemde Osman bey ile savaşlara girmiş ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Tarihimizde özel yeri olan karakterlerden biri olan Samsa Çavuş Osman bey döneminde ilerleyen yaşına rağmen Pelekanon Muharebesi’nde Osman Bey ile sırt sırta mücadele vermiştir. İznik ve Sorkun’un fethinde de bulunan Samsa Çavuş Osmanlı tarihinde Çavuş ünvanı verilen ilk askerdir.

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan İsmail Hakkı, sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da öğrenim gördü. Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde bulundu. İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça, Rusça ve Malay-Endonezya dilleri olmak üzere altı yabancı dili okuyup yazan ve konuşabilen oyuncu, bir çok dilde de oyunculuk yapmaktadır. İsmail Hakkı Ürün Kuruluş Osman dizisinde Samsa karakterini oynayacak.