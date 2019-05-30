Kürt böreği mi, küt böreği mi?

Küt böreği diyenlerin bazılarına göre kat kat olduğu için, bazılarına göreyse küt küt kesildiği için ya da böreği yerken çıkan kütür kütür seslerden dolayı adı küt böreği.

Kürt böreği diyenlere göreyse İstanbul’daki Kürt hamallar tarafından tüketildiği için adı Kürt böreği.

Hamurları tek tek ayrılıp nar gibi kızartılan, altın sarısı rengi, iştah açıcı kokusu ve lezzetiyle severek tüketilen böreğin gerçek adını ve ortaya çıkış hikayesini işin uzmanlarına sorduk.

“Kürt Böreği’ni Bingöllü Sarı Mehmet buldu”

İstanbul'da börek salonu işleten Kadir Karatapan aileden börekçi. 70 yıldır bu işi yaptıklarını ve babadan oğula geçtiğini söylüyor.

Karatapan'ın tezgahında da börek Kürt böreği ismiyle satılıyor ama bu isim konusunda bir tartışma olmadığı anlamına gelmiyor.

Karatapan zaman zaman müşterilerinden isim konusunda itiraz geldiğini ve "Bunun ismi yanlış küt böreği demelisin" diyenler olduğunu söylüyor.

Hem okuduğu kaynaklardan hem de büyüklerinden ismi Kürt Böreği olarak bildiklerini aktaran Karatapan, “Osmanlı döneminden günümüze kadar bu isim böyle bilinmiş ve bu şekilde tescillenmiştir. 1900’lı yılların başında Bingöllü Sarı Mehmet olarak bilinen kişi çalışmak için İstanbul’un yolunu tutuyor ve uzun süre Karaköy-Eminönü taraflarında hamallık yapıyor. Hamallıktan sıkılan ve arkadaşları tarafından Ringo Mehmet olarak da bilinen Sarı Mehmet iş arayışına giriyor. Hamur işinden anlayan Mehmet bugün Kürt Böreği olarak bildiğimiz böreği yapıyor” dedi.

Karatapan'a göre böreğe ismini Sarı Mehmet’in hamal arkadaşları verdi ve isim bugüne kadar devam etti.

Gurme Mehmet Yaşin de böreğin isminin Kürt Böreği olarak bildiğini ifade etti.

(Independentturkish)