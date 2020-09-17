Komsomol nedir, ne demek? Komsomolka kime denir?

Komsomol ifadesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın; "Komsomol ve komsomolka taslaklarına da bir çift sözümüz var." açıklamasının ardından kelime merak edilir oldu. Komsomol kelimesi Rusça'dan dilimize çevrilmiştir.

KOMSOMOL NEDİR?

Komsomol, Genç Komünistler Birliği'nin kısaltmasıdır. Tam adı Leninist Genç Komünistler Birliği'dir. Sovyetler Birliği'nde en etkili politik gençlik örgütüdür.

1977 yılında Sovyetler Birliği'nde örgüte bağlı 14-28 yaş arası 36 milyon üyesi vardı. Günümüzdeki ideolojik halefi Rusya Federasyonu Komünist Partisi Komsomol (PCM) örgütüdür.

KOMSOMOLKA KİME DENİR?

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik yapılanmasının Komsomol denişmiştir. Bu partinin Erkek üyelerine "Komsomolets", kadın üyelerine "Komsomolka" denir.

MHP'Lİ SEMİH YALÇIN'IN KONUŞMASI NASILDI?

Sosyal medyada “MHP kapatılsın!” çığlıkları paylaşan “komsomol” ve “komsomolka” taslaklarına da bir çift sözümüz var: MHP; millet iradesinin siyasetteki iz düşümü, Türklük davasının çelikten yumruğudur. Onu kapatmaya hiçbir beşerî güç teşebbüs dahi edemez.