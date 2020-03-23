Kinin nedir? Kinin maddesi hangi bitkide var? İşte yanıtı

Kinin maddesi gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kinin nedir, kinin maddesi hangi bitkide var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koranavirüse karşı iyi gelen maddeler arasında kinin maddesinin de iyi geldiği yabancı basında konuşuluyor. Kinin ile ilgili merak edilen detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KİNİN NEDİR? KİNİN MADDESİ HANGİ BİTKİDE VAR?

Kinin, kınakınadan elde ediliyor. Kininin birçok çeşitleri vardır. Başlıcaları sülfat, klorhidrat, bromhidrat, valarianat tuzları halindedir. Çoğu toz olarak kullanılır. Lezzetleri çok acıdır, suda erimez, sindirim yollarından kolaylıkla geçip vücuda yayılırlar.

Amazon'da yetişen Cinchona ağacının kabuğundan elde edilen kinin maddesi, hem sıtma ile savaşta, hem de sıtmaya karşı kullanılan sentetik ilaçların geliştirilmesinde moleküler model görevini yapmıştır. Cinchona ağacı kabuğundan kininden başka 20 farklı alkaloid madde çıkarılır. Bu maddeler, sıtmadan dolaşım bozukluklarına kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir.

Formül: C20H24N2O2

Molar kütle: 324,42 g/mol

CAS numarası: 130-95-0

PubChem Bileşik Kimlik Numarası: 8549

KİNİN NE İÇİN KULLANILIR?

Kininin ilâç olarak en çok kullanıldığı hastalık sıtma (malarya) dır. Yıllarca bu hastalığın tek ilâcı olarak kalmış, yalnız, sıtma mikroplarının her çeşidine tesir edemediğinden, zamanla, kimya biliminin ilerlemesi üzerine, kininden daha kuvvetli sıtma ilâçları yapılmıştır. Bundan dolayı, kininîn bugün sıtma ilâcı olarak önemi azalmıştır, ancak, ateşli hastalıklarda, özellikle grip hastalığının tedavisinde, bu hastalıktan korunmada kullanılmaktadır.