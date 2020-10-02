Kestanenin faydaları nelerdir? Kestane nerede yetişir?

Kestane, ılıman iklimi sever bu yüzden ülkemizde Ege Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Besin değeri açısından yüksek bir yiyecektir. B1 ve B2 ile C vitaminlerini bünyesinde barındıran kestane, tatlılarda da sıkça kullanılan bir üründür. Kestanenin faydaları nelerdir?

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kestanedeki karbonhidrat içeriği yüksek olmakla birlikte kompleks olduğu için yavaş emilir. Kompleks karbonhidratlar içerdikleri lif oranı yüksek olduğu için basit karbonhidratlar gibi kan şekerini fazla yükseltmez, diyabete, kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkartmaz.

Kompleks karbonhidratlar vücudun enerji kaynağıdır. Özellikle kış aylarında enerji depolamak, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermek için kestane tüketmek gerekir.

Kestanede bulunan demir kansızlığı önler, magnezyum ve fosfor ise kemik metabolizmasının önemli bileşenleridir. Sakinleştirici özelliği vardır stresin giderilmesine yardımcı olur. Kestanedeki C vitamini, dişler, kemikler ve kan damarlarındaki matrix oluşumu için gereklidir.

Kestane, yüksek potasyum içeriğiyle potasyum düzeyi düşük olanlara önerilmektedir. Kestane kandaki alyuvarların yapımı için gerekli olan folik asit açısından da çok zengindir. Kestane en çok lif içeren yemişlerden biridir, içeriğindeki lif onu glisemik indeksi düşük bir yiyecek yapar, bu da kan şekerinin hızlı değil yavaş bir şekilde yükselmesini sağlar.

Karaciğer ve mide için faydalıdır, ishali önler. Beyin için faydalıdır unutkanlığı ve alzheimeri önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. Kestane bebeklerde kalp ve damar sağlığı ve uygun nörolojik gelişim için yararlıdır. Kestane ayrıca trigliseridi düzenlemektedir.

KESTANE NEREDE YETİŞİR?

Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte her sokak başında kestane satıcılarına rastlamak mümkündür. Çoğunlukla dışarıda tüketilse de kimileri için çiğ bir şekilde satın alınıp evde pişirilerek tüketilen bir besindir.

Kestane Türkiye'nin belli başlı bazı bölgelerinde yetişir. Kestane yetiştiriciliği için öncelikle dikkat edilmesi gereken husus uygun hava koşullarının ve toprak cinsinin sağlanmasıdır.

Kestane ağacı ılıman iklim sever. Bu nedenle yetiştiricilik yapılacak bölgenin ikliminin öncelikle ılıman iklimin hakim olduğu bir yer olmasına dikkat edilmelidir. Güneş alan nemli bölgeler kestane yetiştiriciliği için uygundur. Kestane ağaçları 1000 ila 12000 m'ye kadar yükseklikte yetişebilir. Bu şartların tümü ele alındığında kestane yetiştiriciliği yapmak için en uygun bölge, Ege Bölgesi'dir. Saydığımız koşulları sağlayan Ege Bölgesi, ülkemizdeki kestane yetiştiriciliğinin yaklaşık olarak %70'lik bölümünü karşılamaktadır.