KEP adresi nedir, nasıl alınır? PTT KEP adresi başvuru ekranı!

KEP adresi başvurusu PTT şubelerinde gerçekleştirilmektedir. PTT resmi internet sitesi üzerinden KEP adresi için gerekli belgeler de yayımlanıyor. Ticari ve hukuki gibi birçok yazışmayı elektronik posta sistemini kuran ve işletmektedir.

PTT KEP SİSTEMİ NEDİR?

PTT KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

KEP ADRESİ ONLİNE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,

Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı

Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,

E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,

İçeriğin değişmediğini garanti edecek,

Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP SİSTEMİ GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmi belge,

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu gerekmektedir.