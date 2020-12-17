Karikatür paylaşımına telif davası

Karikatürün çizeri Erdil Yaşaroğlu ‘sosyal medyada serbest, ticari kullanıma telifli’ dedi; ancak okurlar ‘sınırın aşıldığı’ görüşünde. Olayı Twitter’dan paylaşan Mehmet Akif Yanbak, dava sürecini anlatırken, kişisel siteleri veya sosyal medyada karikatür paylaşanları uyardı.

TEK SUÇUM PAYLAŞMAK



Üniversite sosyal ağında paylaşılan Erdil Yaşaroğlu karikatürünü, kişisel sitesinde kullandığı için şikayet üzerine polis tarafından ifadeye çağrıldığını belirten Yanbak, süreci özetle şöyle anlattı:

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR



“Polis, şikayetçinin Komikbüro adlı bir hukuk bürosu olduğu bilgisini verdi. Büroyu aradım ve bir uyarı almadığımı, yasal olarak ‘uyar/kaldır’ uygulamasına göre karikatürü yayından kaldıracağımı söyledim. Ancak görüştüğüm yetkili, böyle bir şey yapmayacaklarını, 32 bin TL’ye kadar ceza alabileceğimi, ancak 7 bin TL verirsem şikayetlerini geri çekebileceklerini söyledi. Ben de bunun etik olmadığını söyledim. Kişisel sitemden kazanç sağlamadığım için 7 bin TL ceza veremezdim. Poliste, benimle aynı mağduriyeti yaşayan kişilerin çok sayıda dosyaları vardı. Mahkeme öncesi uzlaşmaya yönlendirildik. Komikbüro uzlaşma için 8 bin TL istedi. Hukuku para kazanma ve zenginleşme aracı olarak kullandıklarını belirterek bahsettikleri rakamı ödemeyi reddettim.”

‘TİCARİ AMAÇLI KULLANANLARA DAVA AÇIYORUZ’ DEDİ AMA...



Karikatürcü Erdil Yaşaroğlu, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaparak, ‘sosyal medyadan karikatürlerin paylaşılabileceğini, ancak izin almadan ticari amaçla yayımlayan kişi ve kuruluşlara karşı telif haklarını savunduklarını’ belirtti.

FIRSATTAN İSTİFADE GASP GİBİ!



Tartışmaya katılan sosyal medya kullanıcıları, ‘telif hakkı’nın kabul edilmesi gerektiğini belirtirken, ticari amaçlı olmayan paylaşımlara dava açılmasına tepki gösterdiler.

Bazı takipçilerin yorumları şöyle:

@kayciayca: “2013’te bir üye, foruma resmin linkini attı diye şikayet ettiniz. Güzelim 10 senelik forum sizin yüzünden kapandı!”

@motivasyon_ruhu: “Ticari bir amaç gütmeksizin motivasyon ağırlıklı blog sitemizde paylaşılan karikatür yüzüne benden de şikayetçi oldunuz.”

@yelize2002: “Karikatüristin tabii ki telif hakkı var ama karikatürü kaldırarak uzlaşmaya gitmek isteyene illa ben para alıcam demek?..”

@CemYucel9: “Bir avukat olarak söylüyorum, davayı çok rahat kazanabilirsin. Ayrıca o hukuk bürosuna da dava aç.”