İtibariyle mi, itibarıyla mı? TDK'ya göre itibarıyla nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe'de yanlış olarak kullanılan kelimelerin doğru yazılışını çevrim içi sözlükte yayınlıyor.Sosyal hayatımızda sıkça karşılaştığımız bu itibarıyla kelimesi, dilimizde zarf olarak kullanılıyor.

İTİBARİYLE Mİ, İTİBARIYLA MI?

Gün içinde en sık kullandığımız kelimelerden biri olan itibarıyla sözcüğünün yazımı TDK'da yayınlandı. Kelimenin doğru kullanımı "itibarıyla" şeklinde olmalıdır. İtibariyle kelimesi yanlış bir kullanımdır.

TDK'DA İTİBARIYLA KELİMESİ

1. zarf -den sayılmak üzere.

2. zarf Bakımından:

"Kılık kıyafet itibarıyla bir dilenciden hiç farkı yoktur."