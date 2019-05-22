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İş yerine tabela olarak mezar şeklinde bir tabela astı

İş yerine tabela olarak mezar şeklinde bir tabela astı

Sivas’ta bir mezar mermercisi iş yerine tabela olarak mezar şeklinde bir tabela astı.

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde mermercilik yapan Erhan Altun isimli vatandaş dükkanına astığı ilginç reklam tabelası ile dikkat çekiyor.

Altun, başka şehirden yaklaşık 2 ay önce getirttiği kompozit cinsi mezarı tanıtım amaçlı iş yerinin çatısına koydu. Mezarı çatıda gören bazı vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Altun, başvurduğu bu reklamla dikkatleri iş yerine çekmeyi başardı.

ÇATIDAKİ MEZARI GÖRENLER MERAK EDİYOR

Mermercilik yapan Erhan Altun, mezarı çatıda görenlerin merak ettiğini ifade ederek, “Yaklaşık 2 ay önce kompozit mezarı Sivas'ımıza getirdik. Bayiliğimizi aldık ve tanıtım amaçlıda çeşitli camiler önlerine ve dükkanımızın çatısına dikkat çeksin diyerek kurulumunu yaptık. Dikkatte çekiyor. İnsanların dikkatini daha iyi çeker diyerek çatıya koydum. Görenler merak ediyor. Önce mezar mı değil mi diyerek tereddütte kalıyor. Açıklamasını yaptıktan sonrada hoşnut oluyorlar. Fotoğraf çekilenler var. Hazır mezar olduğu için yanına geçiyor mezarımı aldım diyerek espri amaçlı fotoğraf çekiliyorlar. İnsanlar gelip görüyor çok ilginç bir şey olduğunu düşünüyorlar. “dedi.

İHA

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