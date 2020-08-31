Instagram hesap dondurma 2020! Instagram hesabı nasıl dondurulur?
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram dondurma işlemi merak konusu oldu. Hesabını kullanmak istemeyen kişiler, Instagram hesap dondurma hakkında bilgi almak istiyor. Geniş bir kullanıcıya sahip olan platformda Instagram hesap dondurma işlemi nasıl gerçekleştiğini genellikle bilinmiyor.
En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın Türkiye’de ve Dünya’da birçok kullanıcısı bulunuyor. Bu mecrada bulunun ve Instagram hesaplarını dondurmak isteyen kişiler, aramalarından konuya geniş yer veriyor. Instagram hesap dondurma için birkaç işlem uygulamanız gerekiyor.
INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?
Instagram hesap dondurma için öncelikle profil kısmından hesabına giriş yapmak zorundasınız. Daha sonra burada bulunan hesabımı geçici olarak kapat sayfanıza ulaşmanız gerekiyor. Size yöneltilen soruları cevapladıktan sonra şifreniz talep ediliyor ve son olarak "Hesabımı geçici olarak kapat" sekmesine tıklamanız gerekiyor.
INSTAGRAM HESABI TAMAMEN NASIL SİLİNİR?
Bu platform üzerinden bulunan kullanıcılardan bazıları hesabının tamamen silmek istiyor. Bunun için ise belirli adımları uygulayarak hesabınızı silebilirsiniz.
İlk olarak hesap silme linkine tıklamanız gerekiyor. Tıklamadan sonra size farklı sorular yöneltiliyor. Bu sorular arasında ise şunlar bulunuyor;
Kullanmaya başlamakta zorlandım
Gizlilikle ilgili endişelerim var
Çok fazla reklam var
İkinci bir hesap açtım
Ara vermek istiyorum
Çok zamanımı alıyor
Bir şeyi kaldırmak istiyorum
Takip edecek kişiler bulamıyorum
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