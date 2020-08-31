Instagram hesap dondurma 2020! Instagram hesabı nasıl dondurulur?

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın Türkiye’de ve Dünya’da birçok kullanıcısı bulunuyor. Bu mecrada bulunun ve Instagram hesaplarını dondurmak isteyen kişiler, aramalarından konuya geniş yer veriyor. Instagram hesap dondurma için birkaç işlem uygulamanız gerekiyor.

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma için öncelikle profil kısmından hesabına giriş yapmak zorundasınız. Daha sonra burada bulunan hesabımı geçici olarak kapat sayfanıza ulaşmanız gerekiyor. Size yöneltilen soruları cevapladıktan sonra şifreniz talep ediliyor ve son olarak "Hesabımı geçici olarak kapat" sekmesine tıklamanız gerekiyor.

INSTAGRAM HESABI TAMAMEN NASIL SİLİNİR?

Bu platform üzerinden bulunan kullanıcılardan bazıları hesabının tamamen silmek istiyor. Bunun için ise belirli adımları uygulayarak hesabınızı silebilirsiniz.

İlk olarak hesap silme linkine tıklamanız gerekiyor. Tıklamadan sonra size farklı sorular yöneltiliyor. Bu sorular arasında ise şunlar bulunuyor;

Kullanmaya başlamakta zorlandım

Gizlilikle ilgili endişelerim var

Çok fazla reklam var

İkinci bir hesap açtım

Ara vermek istiyorum

Çok zamanımı alıyor

Bir şeyi kaldırmak istiyorum

Takip edecek kişiler bulamıyorum

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